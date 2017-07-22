Промпроизводство в июне выросло на 3,8%

Объемы промышленного производства в июне 2017 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-июнем 2017 года по сравнению с январем-июнем 2016 года промпроизводство сократилось на 0,4%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,0%, в перерабатывающей – выросло на 3,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - сократилось на 5,6%.

Напомним, что промпроизводство в Украине выросло за 2016 год на 2,4% после четырех лет падения.

Промышленное производство в Украине падало четыре предыдущие года: в 2012 году – на 0,7%, в 2013 году – на 4,3%, в 2014 году – на 10,1%, в 2015 году – на 13%.

Экономическая правда