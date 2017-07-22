Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Суббота, 22 июля 2017, 10:25
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 24 июля на 4 копейки и установил его на уровне 25,88 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,14 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3931 гривни.
Напомним, 21 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,87-25,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
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