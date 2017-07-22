Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 24 июля на 4 копейки и установил его на уровне 25,88 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,14 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3931 гривни.

Напомним, 21 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,87-25,89 гривни за доллар.

Экономическая правда