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Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Суббота, 22 июля 2017, 10:25

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 24 июля на 4 копейки и установил его на уровне 25,88 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,14 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3931 гривни.

Напомним, 21 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,87-25,89 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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