Одесский НПЗ конфискован в пользу государства

ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" конфискован в пользу государства.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Как отмечается, сегодня Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Энергия и газ Украина" и представителя непосредственно Сергея Курченко.

"Таким образом, 21.07.2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда г. Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тысяч квадратных метров, а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода.

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов или более чем 5 млрд гривень.

Как известно, судебная тяжба вокруг ОНПЗ началась в марте прошлого года после попыток компании ВЕТЕК во главе с "бухгалтером семьи Януковича" бизнесменом Курченко передать активы предприятия при посредничестве российского ВТБанку компании "Роснефть".

Напомним, в августе Печерский райсуд Киева арестовал нефтепродукты олигарха Сергея Курченко, которые хранятся на мощностях компании "Укртранснефтепродукт".

Ранее "Украинская правда" писала собственное расследование о эти нефтепродукты.

В свою очередь Пашинский все обвинения отвергает и обвиняет СБУ в покрывательстве нелегальной торговли этими нефтепродуктами.