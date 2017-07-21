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Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Пятница, 21 июля 2017, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 21 июля на 2 копейки и установил его на уровне 25,92 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3885 гривни.

Напомним, 19 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,89-25,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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