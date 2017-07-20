В РФ уволили гендиректора компании, которая замешана в скандале Siemens

Совет директоров ПАО "Силовые машины", которая замешана в скандале с Siemens, рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Романа Филиппова и расторжении договора с ним/

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, "Силовые машины" - младший партнер германского концерна Siemens в СП "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.