В РФ уволили гендиректора компании, которая замешана в скандале Siemens
Совет директоров ПАО "Силовые машины", которая замешана в скандале с Siemens, рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Романа Филиппова и расторжении договора с ним/
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, "Силовые машины" - младший партнер германского концерна Siemens в СП "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.
Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.
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