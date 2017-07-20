Омелян о Балчуне: надо ставить точку

Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что команда "Укрзализныци" во главе с председателем компании Войцехом Балчуном будет сменена в ближайшее время.

Об этом министр заявил журналистам после общего с главой "Укрпочты" Игорем Смилянским брифинга.

"Я так понимаю, что следующий Кабмин (заседания Кабинета министров - ЭП) у нас будет через две недели и на этом надо ставить точку. Команда нуждается в полной замене", - сказал Емельян.

"Команда нуждается в новых решениях, и я надеюсь, что это будет принято в ближайшее время. Моя позиция неизменна", - добавил он.

"Я надеюсь, что на следующем Кабмине мы все-таки заслушаем отчет Балчуна, потому что пауза уже неприлично затянулась", - заявил министр.

Ранее Омелян уже неоднократно заявлял, что главе "Укрзализныци" надо уйти в отставку.

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Экономическая правда