Нацбанк снизил официальный курс гривни

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 20 июля на 1 копейку и установил его на уровне 25,94 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3794 гривни.

Напомним, 19 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,94-25,96 гривни за доллар.

Экономическая правда