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Facebook дал возможность искать "бесплатный Wi-Fi" по всему миру

Воскресенье, 2 июля 2017, 17:38

Facebook запустил функцию "Найти Wi-Fi" по всему миру на iOS и Android.

Об этом говорится в блоге социальной сети, пишет "Укринформ".

"Мы запустили функцию "Найти Wi-Fi" в нескольких странах в прошлом году и обнаружили, что это не только полезно для пользователей, которые путешествуют, но особенно полезно и там, где не хватает данных с телефонов", - говорится в сообщении технического директора Алекса Химеля.

Функция по поиску Wi-Fi помогает найти его рядом с пользователем.

Чтобы точку доступа можно было найти, владелец заведения должен указать на странице в Facebook, что у него есть открытый Wi-Fi.

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