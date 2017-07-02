НБУ помог одному банку, который пострадал от вируса Petya

Национальный банк заключил соглашение о валютном свопе для предоставления одному из украинских банков поддержки ликвидности в гривне из-за кибератаки, которая состоялась 27 июня.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"С целью поддержки работы денежного рынка 30 июня Национальный банк заключил соглашение о валютном свопе для предоставления одному из украинских банков поддержки ликвидности в гривне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это решение направлено на смягчение последствий недавней кибератаки на функционирование денежного рынка.

"В последний раз регулятор заключал такое соглашение год назад в связи с низким спросом на этот альтернативный инструмент поддержки ликвидности", - сообщает пресс-служба.

"Национальный банк напоминает, что у банков есть возможность обращаться к регулятору для привлечения гривневых средств на поддержку ликвидности путем заключения с НБУ валютного свопа", - отметил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Как сообщалось, во вторник, 27 апреля, ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот Чернобыльской атомной электростанции.

Экономическая правда