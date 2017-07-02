Стало известно, кто наживается на махинациях с торгами СЕТАМ

Вмешательство в работу системы электронных торгов конфискованным имуществом СЕТАМ осуществлялось людьми, связанными с главой департамента исполнительной службы Министерства юстиции.

Об этом говорится в выпуске программы "Схемы".

Журналистам удалось получить доступ к материалам дела и узнать, кто может быть причастен к организации продаж имущества по заниженным ценам.

Так, например, гражданин Сергей Дзюба смог приобрести автомобиль Volkswagen Touareg по цене всего на 100 грн выше стартовой и почти вдвое дешевле рыночной стоимости.

Другой гражданин, Дмитрий Деревенец, приобрел 15 соток земли в элитном поселке Ходосеевка под Киевом лишь за 400 000 гривен.

Обе покупки были осуществлены несмотря на, то что были другие участники торгов, которые предлагали значительно большие суммы, но их ставки исчезали из системы.

Выяснилось, что вмешательство в работу системы СЕТАМ осуществлялось из здания по улице Большой Васильковской, 13/1 в Киеве. Это здание обслуживается коммунальным предприятием "Обрий", которым руководит гражданин Александр Порядин.

Этот человек, имеет непосредственное отношение к председателю Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Дмитрию Полищуку. Именно эта служба передает конфискованное имущество на продажу в систему СЕТАМ. Служба заранее располагает информацией о лоте и стартовой цене.

Как оказалось, Порядин и Полищук находятся в родственных связях. Кроме того, Порядин фигурирует в декларации Полищука как заемщик 500 тысяч гривен.

Указанные лица, которые покупали лоты по стартовым ценам также связаны с Порядиным. Кроме того, что они осуществляли вход в систему с его IP-адреса, Порядин ездит на автомобиле Mercedes, который зарегистрирован на покупателя земли в Ходосеевке.

Следователи нашли в автомобиле не только копию паспорта Полищука, но и ряд внутренней документации Министерства юстиции.

Ни Порядин, ни Полищук не захотели общаться на эту тему с журналистами.

В Минюсте на запрос журналистов ответили, что если указанные факты подтвердятся "соответствующие кадровые решения будут приняты".

Кроме того, выяснилось, что обыски, которые недавно проходили в одного из лидеров "ДемАльянса" Максима Черкасенка, проводились из-за того, что его жена также участвовала в торгах, но не смогла осуществить покупку, из-за вмешательства злоумышленников в систему.

Украинская правда