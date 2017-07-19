Химический магнат с бизнесом в Украине может стать послом США в России

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Новым послом Соединенных Штатов в России может стать химический магнат Джон Хантсманн, который владеет активами в странах СНГ, в том числе и в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, Хантсманн долго ждал назначения от Трампа. Сейчас его кандидатура проходит утверждение в американском Сенате, и если всё подтвердится — он отправится в Москву.

Ранее Хантсманн занимал должность губернатора штата Юта, был послом США в Китае с 2009 по 2011 годы, работал в администрациях пяти президентов США и сам был кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2012 году.

По данным ЭП, аффилированные с ним компании были учредителями нескольких крупных активов в Украине.

Например, Huntsman International Corporation, зарегистрированное в штате Юта, в начале 2000-х годов являлось совладельцем украинско-американского СП ООО "Хантсман-Стирол".

Бизнес-партнером американской компании по этому предприятию был горловский концерн "Стирол", которым на тот момент владел гражданин США украинского происхождения Алекс Ровт.

В 2010 году концерн "Стирол", чьи производственные мощности расположены на оккупированной территории Донбасса, был выкуплен группой Ostchem Дмитрия Фирташа.

На данный момент основной бизнес Джона Хантсмана в Украине представлен киевским ООО "Хантсман-НМГ" — компания, через которую Huntsman International Corporation занимается реализацией химической продукции и материалов российского ЗАО "Хантсман-НМГ" (г. Обнинск).

Дмитрий Рясной, Алина Полякова, ЭП