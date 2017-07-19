Украина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что власти страны намерены занять 70-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business - 2018.

Об этом президент заявил на украинском-грузинском бизнес форуме в Батуми в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Порошенко отметил, что Грузия занимает тридцать девятом место в Doing Business.

Он также отметил, что только Украина и Грузия демонстрируют такие темпы роста.

"Никто, кроме нас и вас, не демонстрирует таких темпов. Никто, кроме нас и вас, решительно не создает привлекательный инвестиционный климат из-за борьбы с коррупцией, дерегуляции, децентрализации", - выразил уверенность Порошенко.

Напомним, в этом году Украина поднялась на 3 позиции и заняла 80 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.

В Министерстве экономического развития и торговли отмечали, что в течение 2017 Украина улучшит свое место в рейтинге Doing Business минимум на 10-12 пунктов.