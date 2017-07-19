Украина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что власти страны намерены занять 70-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business - 2018.
Об этом президент заявил на украинском-грузинском бизнес форуме в Батуми в среду, передает "Интерфакс-Украина".
Порошенко отметил, что Грузия занимает тридцать девятом место в Doing Business.
Он также отметил, что только Украина и Грузия демонстрируют такие темпы роста.
"Никто, кроме нас и вас, не демонстрирует таких темпов. Никто, кроме нас и вас, решительно не создает привлекательный инвестиционный климат из-за борьбы с коррупцией, дерегуляции, децентрализации", - выразил уверенность Порошенко.
Напомним, в этом году Украина поднялась на 3 позиции и заняла 80 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.
В Министерстве экономического развития и торговли отмечали, что в течение 2017 Украина улучшит свое место в рейтинге Doing Business минимум на 10-12 пунктов.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.