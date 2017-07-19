В Киеве планируют строительство пятой линии метро

В Киеве планируют построить пятую линию метро, которая пройдет по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает delo.ua.

Как сообщается, на днях на градостроительном совете Киева внесли последние изменения в проект Генплана столицы. Документ прошел государственную экспертизу и вскоре будет внесен для принятия в Киевсовет.

Начальник отдела инженерно-транспортной инфраструктуры КО "Киевгенплан" Тамара Алябьева рассказала, что в проекте Генплана заложена на перспективу и пятая линия метрополитена. Ее трасса окончательно будет определена при составлении технико-экономического обоснования этого проекта.

"Суть в том, чтобы метро прошло по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала. Для города — это необходимость, которая соответствует мировым стандартам обеспечения общественным транспортом", — рассказала Алябьева.

Кроме того, она подтвердила, что достройка Сырецко-Печерской линии метро в сторону Виноградаря начнется уже в конце нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось, что киевский метрополитен собирается продлить красную ветку.