Все разделы
Укр / Рус

Кабмин создаст единый реестр получателей субсидий

Среда, 19 июля 2017, 16:10

Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства.

"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство намерено завершить подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения до осени.

"Мы начали сейчас собирать данные, чтобы до сентября завершить эту работу и провести монетизацию остатка, так сказать, экономии субсидий для украинских граждан" - заявил Гройсман.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

субсидии Кабмин
Материалы по теме
Кабмин завершит подготовку к монетизации субсидий до осени 19 июля 2017, 13:20
Модернизация жилищного фонда обойдется в 30 миллиардов евро - министр 19 июля 2017, 12:00
Холодное лето 2017-го. Почему у киевлян забрали горячую воду и что будет через год 6 июля 2017, 11:30
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте