Кабмин создаст единый реестр получателей субсидий

Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства.

"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство намерено завершить подготовку к монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения до осени.

"Мы начали сейчас собирать данные, чтобы до сентября завершить эту работу и провести монетизацию остатка, так сказать, экономии субсидий для украинских граждан" - заявил Гройсман.

Экономическая правда