Цены на нефть снова перешли к снижению

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о росте запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

По состоянию на 08:24 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% - до 48,73 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до 46,27 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июля, выросли на 1,628 миллиона баррелей, до 497 миллионов баррелей.

Запасы бензина сократились на 5,448 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,888 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 608 тысяч баррелей, сообщила API.

Позднее в среду аналитики также ожидают данных о запасах от минэнерго США.

Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти, напротив, снизились на 0,65%, или на 3,214 миллиона баррелей, до 492,186 миллиона баррелей.