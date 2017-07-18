ООН: 760 миллионов человек живут на 1,9 доллара в день

Более 1 миллиарда человек смогли вырваться из нищеты за последние десять лет, однако 760 миллионов жителей Земли все еще живут за чертой бедности.

Об этом говорится в отчете Организации объединенных наций.

ООН определила 17 целей для устойчивого мирового развития до 2030 года. Страны-члены ООН пообещали "положить конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и добиться, чтобы все люди могли жить в здоровой окружающей среде и реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства".

В частности, уровень материнской смертности в мире снизился в 2000-2015 годах на 37%, уровень смертности среди детей в возрасте до пяти лет - на 44%.

Однако 760 млн человек все еще живут в нищете. Многие дети в возрасте до пяти лет не получают полноценного питания. В 2016 году у 155 млн детей отмечена задержка роста. Почти 5,9 млн малышей умерли в 2015 году, не дожив до пятого дня рождения.

В тот же год во время беременности и родов умерли 30 тысяч женщин, подчеркивает ООН.

ООН считает, что блага цивилизации распределяются неравномерно как между странами, так и между сельскими и городскими жителями и даже между женщинами и мужчинами.

"Для искоренения нищеты и обеспечения процветания всех людей по всему миру исключительно важное значение имеет расширение прав и возможностей людей из числа уязвимых групп населения", - заключает ООН.

Экономическая правда