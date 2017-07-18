В 2016 году мир через кибератаки потерял 450 миллиардов долларов

Компании во всем мире потеряли около 450 миллиардов долларов в 2016 году из-за кибератак.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование страхового рынка Lloyd`s of London.

Отмечается, что в докладе приводятся усредненные цифры, так как реальный масштаб последствий от подобных атак просчитать сложно.

Согласно исследованию, при одной атаке на провайдеров облачного сервиса и их клиентов, которая приведет к перебоям работы предприятий, мировая экономика может потерять от 4,6 млрд долларов.

Если речь идет о крупной атаке, этот показатель может составить 53,1 млрд долларов. Если кибератака продлится долго и будут поражена сеть большей части организаций, то ущерб может достигнуть 121,4 млрд долларов.

Если при атаке будет заражена компьютерная сеть, которой пользуются компании по всему миру, ущерб для экономики может составить от 9,7 млрд до 28,7 млрд долларов.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись кибер-атаке от вируса Petya.

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