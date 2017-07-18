ТЭС и ТЭЦ Украины сократили потребление угля в мае на 40,8%

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-мае 2017 года сократили потребление угля в мае на 40,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в январе-мае 2017 года сократили потребление угля на 26% (на 3,215, млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 9 ,16 млн тонн.

Столь значительное снижение потребления угля связано с приостановкой поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.

Потребление угля ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году ожидается на уровне 26 ,258 млн тонн, что на 16,2% (на 5,79 млн тонн) меньше, чем в 2016 году.