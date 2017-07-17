OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости понедельника, 17 июля.
О Ryanair. Омелян рассказал, когда завершатся переговоры с лоукостом. Рябикин сказал, что мы точно увидим Ryanair в Украине. А Гройсман хочет превратить "Гостомель" на аэропорт для лоукостов, в.т.ч. Ryanair.
О Крыме. В России ищут пути, чтобы крымчане не выплачивали свои долги украинским банкам.
О торговле. Совет Европейского союза в понедельник утвердил временные торговые преференции для Украины.
О местных бюджетах. Органы местного самоуправления держат свободные средства в размере 55 миллирадов гривен на банковских депозитах.
О газе. Добыча газа в Украине достигла пятилетнего максимума.
О транспорте. До конца 2017 киевский метрополитен полностью прекратит использование жетонов, а в трамваях Днепра можно будет расплатиться карточкой.
Текст дня.
Глобальные экономические тренды и Украина без будущего.
Украина несовместима с будущим. Сырье больше не позволит стране держаться на плаву, инвестиции не придут, собственных средств не будет. Все умные люди уедут за границу, освободив место для малограмотных беженцев из Африки
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