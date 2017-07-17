OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости понедельника, 17 июля.

О Ryanair. Омелян рассказал, когда завершатся переговоры с лоукостом. Рябикин сказал, что мы точно увидим Ryanair в Украине. А Гройсман хочет превратить "Гостомель" на аэропорт для лоукостов, в.т.ч. Ryanair.

О Крыме. В России ищут пути, чтобы крымчане не выплачивали свои долги украинским банкам.

О торговле. Совет Европейского союза в понедельник утвердил временные торговые преференции для Украины.

О местных бюджетах. Органы местного самоуправления держат свободные средства в размере 55 миллирадов гривен на банковских депозитах.

О газе. Добыча газа в Украине достигла пятилетнего максимума.

О транспорте. До конца 2017 киевский метрополитен полностью прекратит использование жетонов, а в трамваях Днепра можно будет расплатиться карточкой.

Текст дня.

Глобальные экономические тренды и Украина без будущего.

Украина несовместима с будущим. Сырье больше не позволит стране держаться на плаву, инвестиции не придут, собственных средств не будет. Все умные люди уедут за границу, освободив место для малограмотных беженцев из Африки