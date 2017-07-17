Доллар на межбанке обвалился до 25,95
Понедельник, 17 июля 2017, 18:45
17 июля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,93-25,95 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,93-25,95 гривни;
Евро - 29,73-29,75 гривни;
Российский рубль - 0,4370-0,4377 гривни.
Напомним, 17 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,02-26,04 гривни за доллар.
Экономическая правда
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