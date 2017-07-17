Доллар на межбанке обвалился до 25,95

17 июля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,93-25,95 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17.00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,93-25,95 гривни;

Евро - 29,73-29,75 гривни;

Российский рубль - 0,4370-0,4377 гривни.

Напомним, 17 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,02-26,04 гривни за доллар.

Экономическая правда