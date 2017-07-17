Местная власть держит 55 миллиардов на депозитах - Зубко

Органы местного самоуправления держат свободные средства в размере 55 миллиардов гривен на банковских депозитах.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в интервью "Эспрессо".

"Нас очень волнует, например, когда уменьшаются расходы на жилищно-коммунальный сектор, потому что если взять в деньгах, то они (органы местного самоуправления - ред.) их действительно увеличивают", - сообщил вице-премьер-министр.

"Но если взять в процентах, то если ранее направлялось 25-30% на жилищно-коммунальное хозяйство, это и ремонт жилищного фонда, и регламентные работы, и поддержка по энергоэффективности, то сейчас мы видим уменьшение до 12%. И вот здесь мы подготовили дополнительно отдельный закон о контроле за осуществлением деятельности местного самоуправления", - сказал Зубко.

Он пояснил, что раньше это было функцией прокуратуры в рамках общего надзора, затем при реформировании прокуратуры вопросы контроля за осуществлением законодательства Украины на территории органов местного самоуправления "повис в воздухе".

Зубко уточнил, что это больше волнует министерство не с точки зрения контроля за эффективным использованием средств, потому что часть их сегодня лежит на депозитах, а в плане реализации проектов, которые обеспечат реальные изменения в жизни людей.

"У органов местного самоуправления сегодня 55 миллиардов средств на депозитах. В первую очередь, я думаю, что не для этого люди платят деньги, чтобы город или орган местного самоуправления, или муниципалитет зарабатывал проценты на депозитах", - сказал он.

"Люди платят налоги для того, чтобы были реализованы проекты, и в их жизни конкретно изменилось что-то. Или был отремонтирован жилой фонд, или дороги, или, например, детский сад был более качественный и более теплый, чем тот, куда ходил ребенок до этого. И поэтому любое нахождение средств на депозитных счетах - это финансирование банковской системы", - отметил вице-премьер.

Он отметил, что хранение органами местного самоуправления средств на депозитах могло бы быть оправданным, если бы это влияло на снижение кредитной ставки для малого и среднего бизнеса или на компенсацию процентов по кредитам для них, чтобы поддержать производителя, который создает дополнительный рабочий продукт и платит налоги в местный бюджет.

"Тогда мне понятно, что эта система действительно является эффективной за счет того, что эти средства можно направить", - отметил вице-премьер.

Напомним, по информации Государственного казначейства Украины, за январь-апрель нынешнего года местные бюджеты разместили на депозитах в государственных банках почти 12 млрд гривен.