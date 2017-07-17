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Омелян рассказал, когда завершатся переговоры с Ryanair

Понедельник, 17 июля 2017, 09:47

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозирует, что переговоры с лоукостером Ryanair о начале работы в Украине могут завершиться через несколько недель.

Об этом он сказал в программе "Подробности" на телеканале "Интер".

"Сегодня мы имеем единую позицию президента, премьер-министра, Министерства инфраструктуры и аэропорта "Борисполь", что мы возобновляем переговоры, и они должны быть успешно завершены", - сказал Омелян.

По оценке министра, для завершения переговоров необходимо максимум несколько недель.

"От того, насколько они будут готовы быстро, (выйти на украинский рынок - ЭП) я надеюсь, что это будет в этом году. Я бы очень хотел, чтобы это (полеты из Львова и Киева - ЭП) произошло, как и было анонсировано ранее, в сентябре", - добавил он.

Напомним, после длительных переговоров, Ryanair остановил остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок

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Омелян Ryanair
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