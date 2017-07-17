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Нацбанк снизил официальный курс гривни

Понедельник, 17 июля 2017, 09:34

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 июля на 5 копеек и установил его на уровне 26,01 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,69 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3449 гривни.

Напомним, 14 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,02-26,04 гривни за доллар.

Экономическая правда

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