Нацбанк снизил официальный курс гривни
Понедельник, 17 июля 2017, 09:34
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 17 июля на 5 копеек и установил его на уровне 26,01 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,69 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3449 гривни.
Напомним, 14 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,02-26,04 гривни за доллар.
Экономическая правда
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