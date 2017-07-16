Металлургическая отрасль понесла большие потери от агрессии РФ - Гройсман

Горно-металлургическая отрасль претерпела непомерных экономических и инфраструктурных потерь от российско-террористической оккупации отдельных районов Донбасса, а также аннексии Автономной Республики Крым.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил во время поздравления работников горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, передает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, вопреки всем вызовам отрасль активно работает, а ее предприятия выплачивают все виды налогов в государственный бюджет.

По мнению премьера, горно-металлургический комплекс имеет большие перспективы для дальнейшего развития.

"Нужно привлекать значительные объемы инвестиций, а также реализовать взвешенную приватизационную политику в отношении предприятий государственной формы собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пришло время модернизацции производственных мощностей ряда подотраслей комплекса, в частности внедрение инновационных проектов развития технологий и оборудования нового поколения, обеспечение рентабельности и минимизации расходов, сохранение и защита окружающей среды.