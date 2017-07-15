Украинский АН-74 отправится в Казахстан
Суббота, 15 июля 2017, 15:20
Украинский самолет АН-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан.
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Как сообщается, заказчик уже выплатил за самолет 15 миллионов долларов, но машину еще не получил.
По словам генерального директора Харьковского авиазавода Александра Кривоконя, из Казахстана ожидается заказ еще на 4 машины.
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.