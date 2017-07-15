Раскрыли схему хищения вагоноремонтным заводом более 110 миллионов

Следователи Генеральной прокуратуры и оперативники Национальной полиции выявили преступную схему хищения государственных средств должностными лицами ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" на сумму более 110 миллионов гривень.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Как отмечается, правоохранители провели 23 санкционированных обыска и изъяли более 1,5 миллиона гривен. На счета завода наложены аресты.

Выяснилось, что в течение последних трех лет группа компаний безосновательно получала победу в тендерах.

"По результатам экспертного исследования установлено, что на протяжении 2015-2017 годов по вышеуказанной схеме должностные лица ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод" и коммерческих структур присвоили более 113 миллионов гривен государственных средств", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следователи ГПУ и оперативники Управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции устанавливают должностных лиц государственного завода и группы коммерческих компаний, которые непосредственно причастны к совершению данного правонарушения.