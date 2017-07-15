Стоимость проезда в общественном транспорте Киева повысилась на 1 гривню

Стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с 15 июля повысилась до 5 гривень в метрополитене и до 4 гривень в наземном транспорте.

Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения" вступило в силу 15 июля, передают Українські Новини.

Согласно документу, стоимость 1 поездки в метро будет составлять 5 гривень, а в наземном коммунальном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер) - 4 гривни.

Жетоны, приобретенные до момента изменения тарифа на проезд в киевском метрополитене, будут действительны до 31 июля.

Пассажиры получат возможность смены жетонов старого образца на новые жетоны с доплатой к действующему тарифу на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница" до 31 августа.

С 1 сентября жетоны старого образца обмену не подлежат и их стоимость не компенсируется.

Аналогичные правила будут действительны в отношении разовых проездных билетов на наземные виды коммунального транспорта.

Напомним, КП "Киевский метрополитен" планирует полностью вывести из оборота жетоны для оплаты проезда до конца текущего года.