Стоимость проезда в общественном транспорте Киева повысилась на 1 гривню
Стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с 15 июля повысилась до 5 гривень в метрополитене и до 4 гривень в наземном транспорте.
Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения" вступило в силу 15 июля, передают Українські Новини.
Согласно документу, стоимость 1 поездки в метро будет составлять 5 гривень, а в наземном коммунальном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер) - 4 гривни.
Жетоны, приобретенные до момента изменения тарифа на проезд в киевском метрополитене, будут действительны до 31 июля.
Пассажиры получат возможность смены жетонов старого образца на новые жетоны с доплатой к действующему тарифу на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница" до 31 августа.
С 1 сентября жетоны старого образца обмену не подлежат и их стоимость не компенсируется.
Аналогичные правила будут действительны в отношении разовых проездных билетов на наземные виды коммунального транспорта.
Напомним, КП "Киевский метрополитен" планирует полностью вывести из оборота жетоны для оплаты проезда до конца текущего года.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.