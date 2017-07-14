Российский "Яндекс" получит незначительную долю в Uber

Российская компания "Яндекс" по условиям соглашения с Uber получит пакет акций глобальной компании.

Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

"По условиям соглашения, "Яндекс" получает незначительный пакет акций Uber. У нас есть право продать эти акции обратно Uber по согласованной цене и в определенный срок", - сообщил "Интерфаксу" директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

"По завершению сделки, как мы сообщили ранее, с учетом инвестиций обеих сторон и возможных корректировок 59,3% объединенной компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам", - добавил он.

Накануне "Яндекс" и Uber объявили о создании компании, в которой будет объединен бизнес по онлайн-заказу поездок в России и ряде соседних стран. Бизнес оценивается в 3,725 млрд долларов.

По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно 225 млн долларов и 100 млн долларов в новую компанию.

Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

"Яндекс" и Uber ожидают, что сделка будет закрыта в IV квартале. Она уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".