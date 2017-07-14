Малых виноделен в Украине может стать больше

Принятие законопроекта №6693 может увеличить количество малых виноделен.

Законопроект, который был зарегистрирован в ВР, может на 26 миллионов гривень увеличить поступления в государственный и местные бюджеты только от НДС и сборов с продаж.

Об этом сообщалось на круглом столе "Законодательные изменения для малых виноделов", который проходил в Торгово-промышленной палате.

В Украине сейчас 46 тысяч га виноградников, 61 производитель и только 4 семейных винодельни, у которых есть лицензии на производство вина. Для сравнения, во Франции - 840 тысяч га, 65 тысяч производителей и 15 тысяч семейных виноделен.

Такая ситуация сложилась из-за довольно сложной процедуры получения лицензии. Как отмечается, законопроект позволит виноделам избавиться от необходимости получать 160 разрешительных документов для ее получения.

Малые виноделы рассказывают, что сегодня добросовестно платят в государственный бюджет все налоги. Например, как рассказал владелец фермерского хозяйства "Курень" Николай Халупенко, его небольшая семейная ферма, в которой кроме членов семьи работают только пять наемных работников, ежемесячно платит государству 50 тысяч гривен.

Таким образом, увеличение количества малых виноделен увеличит поступления в бюджет.

Ожидаются также детенизация и легализация производства винодельческой продукции и медовых напитков малыми производителями, создание рынка контроля над качеством, увеличение экспорта, развитие винного туризма в Украине, официальное увеличение рабочих мест в сельской местности и др.