Siemens разрывает отношения с Россией из-за "крымских турбин" - СМИ

Глава концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой произведенных немецкой компанией газовых турбин в Крым.

Об этом сообщает немецкое издание Wirtschafts Woche.

Речь идет о совместном предприятии Siemens и ОАО "Силовые машины" по производству больших газовых турбин — "Сименс Технологии Газовых Турбин", где 65% акций предприятия принадлежит Siemens, 35% – "Силовым машинам". Именно это предприятие изготовило и поставило турбины для проекта строительства станции на Тамани на юге России, которые по данным Siemens, потом в обход санкций ЕС перевезли в Крым.

Другое совместное предприятие Siemens с российскими компаниями — "Интеравтоматика", где 45,72% принадлежат Siemens, остальное — у структур "Ростеха" и АО "ВТИ", по данным немецкой компании, преобразовала турбины Siemens, чтобы они не могли быть признаны продукцией Siemens.

Накануне стало известно о задержании гендиректора "Силовых машин" Романа Филиппова сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.

В компании Siemens факт поставки отрицают. Позже стало известно, что Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

В Siemens пообещали не допустить использования своего энергооборудования в оккупированном Россией Крыму.

Экономическая правда