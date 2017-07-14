Рада приняла закон о пошлине на экспорт металлолома с поправками Порошенко

Верховная Рада внесла поправки в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" с учетом предложений президента Петра Порошенко.

За принятие соответствующего законопроекта №6382 с учетом замечаний главы государства проголосовали 247 народных депутатов.

Как пояснила перед голосованием представитель президента в парламенте Ирина Луценко, президент указал на то, что продление пошлины на экспорт металлолома на уровне 30 евро за тонну нарушит международные обязательства Украины, так как не будет воспринято как временная мера. Таким образом, целесообразно продлить действие пошлины не на 2, а на 1 год.

Напомним, в начале июня Рада проголосовала за законопроект №6382 и продление на два года действия увеличенной пошлины на экспорт металлолома. Еще два года эта пошлина будет составлять не 10, а 30 евро за тонну.

Представительство ЕС в Украине выступило с призывом не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома, так как этот шаг нарушит договоренность с ЕС об отмене этих пошлин.

Несмотря на это, Министерство экономического развития рекомендовало президенту Петру Порошенко подписать закон об экспортной пошлине на лом черных металлов. В Минэкономразвития утверждают, что закон не нарушает Соглашение об ассоциации.

Экономическая правда