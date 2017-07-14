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НБУ снизил официальный курс гривни

Пятница, 14 июля 2017, 09:00

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 14 июля на 5 копеек и установил его на уровне 25,96 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3149 гривни.

Напомним, 13 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,98-26,01 гривни за доллар.

Экономическая правда

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