НБУ снизил официальный курс гривни
Пятница, 14 июля 2017, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 14 июля на 5 копеек и установил его на уровне 25,96 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3149 гривни.
Напомним, 13 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,98-26,01 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.