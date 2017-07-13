Трейдер Trafigura в 8 раз увеличил поставки газа в Украину

В июне международный трейдер Trafigura в 8 раз нарастил объемы поставок природного газа в Украину в адрес своей дочерней компании "Трафигура Украина" по сравнению с импортом в мае.

Об этом OilNews сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

В июне "Трафигура Украина" получила по импорту от своей материнской компании 62 млн кубометров, тогда как в мае объем составлял около 8 млн кубометров.

Trafigura осуществляет поставку через все три возможных маршрута – Польшу, Словакию и Венгрию, при этом основной объем был завезен через Венгрию.

Ни в июне, ни в мае Trafigura не продавала газ никому из украинских трейдеров, кроме своей дочерней компании.

Как сообщалось, в мае Trafigura открыла свое представительство в Киеве и начала принимать участие в электронных торгах природным газом на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

В апреле Trafigura победила на тендере "Укртрансгаза" на поставку 218 млн кубометров газа для технологических нужд ГТС.

Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 год составила 98,1 млрд долларов. Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира.