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Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни

Четверг, 13 июля 2017, 09:17

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 июля на 6 копеек и установил его на уровне 25,91 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,66 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2741 гривни.

Напомним, 12 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,90-25,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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