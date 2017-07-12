Цены на нефть растут: Brent поднялась выше 48 долларов

Мировые цены на нефть растут в среду утром, так как инвесторы ожидают публикации статистики из США по запасам нефти за неделю.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

По состоянию на 8:03 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,43% - до 48,20 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,62% - до 45,77 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают данных статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована позднее в среду.

Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,57%, или на 2,850 миллиона баррелей, до 500,05 миллиона баррелей.

На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о снижении запасов нефти в США за неделю на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 502,9 миллиона баррелей.

При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей.