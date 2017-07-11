В "Днипроавиа" прокомментировали возможную остановку работы

Один из крупнейших авиаперевозчиков Украины компания Днипроавиа испытывает финансовые трудности, но об остановке работы речь не идет.

Об этом LIGA.net сказал глава правления Днипроавиа Олег Новиков.

Комментируя заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что авиакомпания уже в сентябре может приостановить работу, Новиков сказал, что проблемы есть, но останавливать работу компания пока не собирается.

"У нас начались проблемы после решения суда и заявления генпрокурора о возможной национализации компании. После этого все наши партнеры начали требовать предоплату, кредиторы отказались нас поддержать... Ситуация тяжелая, но об остановке работы Днипроавиа речь пока не идет", - сказал Новиков.

Ранее сегодня глава Мининфраструктуры сказал, что Днипроавиа скоро может остановить работу.

В марте генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что решением суда 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства.

Как сообщалось, ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа" компании "Галтера" за 59,017 млн гривен при стартовой цене 58,415 млн гривен.

В результате, авиакомпанией после приватизации, через ООО "Галтера" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.



"Днипроавиа" осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ. Является одним из крупнейших украинских перевозчиков.