Нацбанк укрепил официальный курс гривни
Вторник, 11 июля 2017, 09:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на понедельник, 11 июля, на 2 копейки и установил его на уровне 26,00 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,61 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3124 гривни.
Напомним, 10 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,99-26,01 гривни за доллар.
Экономическая правда
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