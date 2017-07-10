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Правоохранители стали чаще заходить в Нацбанк

Понедельник, 10 июля 2017, 09:28

Национальный банк в первом полугодии 2017 года 86 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, Национальный банк в июне 10 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

В том числе, по инициативе: Генеральной прокуратуры - 4 раза; Национальной полиции - 3 раза; Национального антикоррупционного бюро - 3 раза.

Как отмечается, всего в течение 2016-2017 годов от Национального банка доступ к информации правоохранители получали 241 раз.

Напомним, правоохранительные органы Украины раскрыли преступлений в банковской сфере на 510 тысяч гривен из 256 млрд гривен.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил нарушений в банках-банкротах на 256 млрд гривен.

Экономическая правда

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