Правоохранители стали чаще заходить в Нацбанк
Национальный банк в первом полугодии 2017 года 86 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Так, Национальный банк в июне 10 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
В том числе, по инициативе: Генеральной прокуратуры - 4 раза; Национальной полиции - 3 раза; Национального антикоррупционного бюро - 3 раза.
Как отмечается, всего в течение 2016-2017 годов от Национального банка доступ к информации правоохранители получали 241 раз.
Напомним, правоохранительные органы Украины раскрыли преступлений в банковской сфере на 510 тысяч гривен из 256 млрд гривен.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил нарушений в банках-банкротах на 256 млрд гривен.
Экономическая правда
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