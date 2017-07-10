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Цена на нефть Brent поднялась выше 47 долларов за баррель

Понедельник, 10 июля 2017, 09:03

Мировые цены на нефть увеличиваются в понедельник после сообщения о том, что Ливия и Нигерия были приглашены на встречу министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда не входящих в картель государств.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Прайм".

По состоянию на 8:47 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% - до 47,05 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,72% - до 44,55 доллара за баррель. В ходе торгов пятницы стоимость нефти уменьшалась более чем на 3%.

Трейдеры отыгрывают информацию о том, что Ливия и Нигерия, которые были освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, могут принять участие во встрече министерского мониторингового комитета в России 24 июля.

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