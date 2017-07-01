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НБУ укрепил официальный курс гривни

Суббота, 1 июля 2017, 11:22

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 июля на 7 копеек и установил его на уровне 26,02 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,69 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3821 гривни.

Напомним, 30 июня котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,99-26,01 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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