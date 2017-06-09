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Средняя зарплата до конца года превысит 7 тысяч гривен - премьер

Пятница, 9 июня 2017, 19:35

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя заработная плата по стране до конца 2017 года превысит 7 тысяч гривен.

Об этом он сказал во время встречи с представителями региональных средств массовой информации в пятницу, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Средняя зарплата по стране до конца года превысит 7 тысяч гривен, минимальная зарплата - 3200 гривен. Но в следующем году минимальная заработная плата вырастет", - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что ключевой предпосылкой роста станет стимулирование создания новых рабочих мест через развертывание инфраструктурных проектов, поддержку промышленности и увеличение возможностей регионов.

Гройсман заявил, что программы поддержки уже работают в агросекторе, фармакологии, машиностроении, а в ближайшее время правительство представит проект закона, который позволит провести быструю модернизацию и переоснащение предприятий.

Ранее Гройсман заявил, что украинцы, которые работают не полный рабочий день, будут получать меньшую пенсию.

Экономическая правда

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Гройсман зарплата
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