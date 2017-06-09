Топ-менеджер компании Курченко вышел из СИЗО

Экс-руководителя компании ВЕТЭК Андрея Кошель отпустили под домашний арест.

Об этом стало известно из постановления Днепровского районного суда г.. Киева, передают "Наші гроші".

Кошель - бывший топ-менеджер компании ВЕТЭК Сергея Курченко, фигурант дела по продаже сжиженного газа на спецаукционах. Его обвиняли в создании преступной организации и присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кошелю грозило до 12 лет лишения свободы.

На судебном заседании 12 мая 2017 представитель ГПУ Адриан Лупу позаботился об изменении меры пресечения Кошелю - чтобы обвиняемого выпустили из СИЗО с домашним арестом.

Лупу настоял, что имеющиеся риски в уголовном производстве уменьшились, Кошель "сотрудничает со следствием, предоставляя показания, в которых разоблачает соучастников совершения уголовных преступлений".

Также прокурор просил учесть, что дальнейшее содержание Кошеля под стражей будет превышать размер оговоренного в соглашении о признании виновности наказания, которое обвиняемый заключил с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком.

12 мая суд по просьбе прокурора позволил выпустить Кошеля из СИЗО и отпустить домой с электронным браслетом. Мужчине нельзя выходить из дома с 21 до 6 утра до 12 июля 2017 года.

Напомним, в марте также вышел на свободу бывший зампред правления "Нафтогаза Украины" Александр Кацуба. Он также заключал соглашение о признании виновности с Юрием Столярчуком и получил условный срок за то, что заплатил 100 млн грн в государственный бюджет в качестве компенсации убытков государства за хищение около более 1 миллиарда долларов различным эпизодам.

Как известно, Кошель является совладельцем трастового фонда бизнесмена и владельца группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

Кошель задержали прямо на границе при попытке выехать в Польшу.

Как указано в статье на "Украинской правде", Кошель, который, по документам вложил в уставных капитал "ВЕТЭК" 100 млн гривен, долгое время руководил этой компанией, поэтому для расследования схем Курченко он является одним из ключевых персонажей.

Как сообщалось, в феврале 2014 года большинство менеджеров ВЕТЭК выехали за пределы Украины, где они скрываются от органов следствия.

В марте 2014 года Министерство внутренних дел начало расследовать нанесение 1,6 млрд гривен убытков ВЕТЭК Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

20 марта Генеральная прокуратура объявила в розыск бизнесмена, владельца футбольного клуба "Металлист" (Харьков) и собственника группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

ВЕТЭК объединяет компании, ранее входившие в группу "Газ Украина", которая специализируется на торговле сжиженным и природным газом, широким спектром нефтепродуктов и товаров для нефтегазовой отрасли.