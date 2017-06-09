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Официальный курс гривны продолжает укрепляться

Пятница, 9 июня 2017, 11:15

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 8 июня на 6 копеек и установил его на уровне 26,14 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,36 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5887 гривни.

Отметим, что вчера, 8 июня, Нацбанк не выходил на межбанковский валютный рынок с предложением покупки валюты, чем позволил укрепиться официальному курсу гривны.

Напомним, Нацбанк установил официальный курс гривни на 8 июня на уровне 26,20 за доллар.

Экономическая правда

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