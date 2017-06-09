Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь кредитов на сумму 3,5 миллиарда

Кабинет министров Украины согласовал привлечение НАК "Нафтогаз Украины" внутренних краткосрочных кредитов в "Укргазбанке" на общую сумму 3,5 миллиарда гривен на закупку газа и покрытия кассовых разрывов компании.

Об этом говорится в постановлении правительства №377-р, опубликованном в газете "Урядовый курьер", передает "УНІАН".

Согласно постановлению, один кредит будет предоставлен в форме мультивалютной возобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования в эквиваленте 2 млрд гривен, второй - в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования 1,5 миллиарда гривен.

Как сообщается, кредиты будет привлечено для покрытия временных кассовых разрывов компании, обеспечение стабильного функционирования газотранспортной системы Украины и удовлетворения потребностей украинских потребителей энергоресурсов в отопительном сезоне 2017/2018 годов.

Напомним, ранее Кабмин запретил "Ощадбанку" применять к "Нафтогазу" штрафные санкции за невыполнение финансовых обязательств.