Украина втрое увеличила импорт нефти

Украина в течение января-мая 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 123,2 миллиона долларов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "УНІАН" со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

Основные поставки нефти (83,4%) были из Азербайджана – на 102,8 млн долларов, Казахстана (12,6%) – 15,5 млн долларов, России (2,4%) – почти 3 млн долларов. Из других стран было поставлено сырье на 1,9 млн долларов.

Напомним, Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 173,8 млн долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.