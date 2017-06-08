Минсоц предлагает ввести квоты для работников старше 45 лет

Министерство социальной политики предлагает внедрить квоты для лиц предпенсионного возраста.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, отказ многих работодателей брать на работу людей предпенсионного возраста является большой проблемой, которую можно постараться решить введением минимальных квот для таких работников.

"Давайте внесем в закон очень простую правку, как у нас существует квота на инвалидов: давайте обяжем работодателей не менее 4-5% иметь людей после 45 лет", - сказал он на парламентских слушаниях о приоритетности соблюдения страховых принципов при реформировании пенсионной системы.

Рева отметил, что у органов власти существует инструментарий проверить выполнение работодателями этой нормы.

"И, если человек будет жаловаться, приходить к нам и говорить, что его не берут на работу под любыми предлогами, значит, мы должны иметь инструментарий повлиять на ситуацию", - сказал министр.

В ходе слушаний ряд выступавших отметили, что одной из преград для предлагаемого правительством повышения минимального страхового стажа с 15 лет до 25 лет и возможного срока выхода на пенсию с 60 на 65 лет является нежелание работодателей брать людей предпенсионного возраста на работу.

Напомним, в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.