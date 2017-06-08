"Укргидроэнерго" планирует построить солнечные электростанции мощностью около 80 МВт

ПАО "Укригидроэнерго" готовит технико-экономическое обоснование строительства солнечных электростанций общей мощностью около 80 МВт.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота журналистам во вторник в Вышгороде, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас разрабатываем ТЭО по 80 МВт солнечных электростанций – на наших объектах есть такие площади. Когда завершим – предложим реализовать проекты частным компаниям в партнерстве с нами. Это будет выгодно, поскольку на площадках уже есть подключение к сетям и есть охрана", - сказал он.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра.

Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт.

Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.