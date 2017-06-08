"Укргидроэнерго" планирует построить солнечные электростанции мощностью около 80 МВт
ПАО "Укригидроэнерго" готовит технико-экономическое обоснование строительства солнечных электростанций общей мощностью около 80 МВт.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота журналистам во вторник в Вышгороде, передает "Интерфакс-Украина".
"Сейчас разрабатываем ТЭО по 80 МВт солнечных электростанций – на наших объектах есть такие площади. Когда завершим – предложим реализовать проекты частным компаниям в партнерстве с нами. Это будет выгодно, поскольку на площадках уже есть подключение к сетям и есть охрана", - сказал он.
"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра.
Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт.
Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.
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