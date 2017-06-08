"Укрпочта" запустила услугу онлайн-оформления посылок

Крупнейший почтовый оператор ввел онлайн-регистрацию для оформления документов на отправку. Об этом сегодня сообщила пресс-служба предприятия.

Сервис стал доступен для посетителей отделений, которые предоставляют услугу Экспресс Укрпочта. Для этого необходимо зарегистрировать отправление в личном кабинете на сайте компании. Полученный уникальный код в формате .pdf нужно распечатать и наклеить на посылку.

Как отмечается, в отделении его просто отсканируют, не нужно будет вносить все данные вручную и стоять в очереди.

Первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский заявил, что оформление отправлений благодаря нововведению будет продолжаться "буквально минуту".

Чтобы поощрить клиентов, компания предложила 5% скидку для тех, которые воспользуются онлайн-регистрацией.

Напомним, "Укрпочта" запустила услугу "С карты домой" - перевод средств с банковской карты с доставкой наличных получателю.

Экономическая правда