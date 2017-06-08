Насалыку назначат заместителя по квоте Яценюка – источник

Заместителем министра энергетики и угольной промышленности будет назначен Владимир Евдокимов.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, проект соответствующего распоряжения уже подготовлен и будет внесен на рассмотрение Кабмина до конца июня.

В министерстве Евдокимов будет вести электроэнергетический блок, который до него курировал Александр Светелик, уволенный еще в середине прошлого года.

С августа 2014 г Евдокимов занимал должность члена Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, на которой также отвечал за электроэнергетическую сферу.

Неделю назад Евдокимов был уволен из НКРЭКУ "по техническим причинам" - из-за плана ротации главы и членов Нацкомиссии, утвержденного указом президента 23 марта 2017 г.

Он предусматривает, что в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона об НКРЭКУ должны быть уволены члены комиссии Владимир Евдокимов и Юрий Голляк, в течение года их коллеги Виктория Морозова и Борис Цыганенко, в течение полутора лет – глава комиссии Дмитрий Вовк и член НКРЭ Руслан Машляковский.

На рынке Владимир Евдокимов известен в качестве младшего бизнес-партнера депутата НФ Андрея Иванчука (в рамках компании "Соларэнерго").

Дмитрий Рясной, ЭП