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Инвесторы в мае вывели из Украины 180 миллионов долларов

Четверг, 8 июня 2017, 11:04

Объем вывода бизнесом дивидендов иностранным инвесторам в мае составил около 180 миллионов долларов.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНИАН.

"Объем вывода дивидендов за май составил около 180 миллионов долларов", - сказал Чурий.

При этом он отметил, что такой объем и прогнозировался, учитывая, что регулятор разрешил вывод дивидендов за 3 года – включая 2014, 2015 и 2016 годы.

Также Чурий сообщил, что данный объем не является рисковым для валютного рынка, и в ближайшее время ежемесячный объем вывода дивидендов вернется в пределы 100-120 млн долларов.

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