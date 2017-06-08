Инвесторы в мае вывели из Украины 180 миллионов долларов

Объем вывода бизнесом дивидендов иностранным инвесторам в мае составил около 180 миллионов долларов.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНИАН.

"Объем вывода дивидендов за май составил около 180 миллионов долларов", - сказал Чурий.

При этом он отметил, что такой объем и прогнозировался, учитывая, что регулятор разрешил вывод дивидендов за 3 года – включая 2014, 2015 и 2016 годы.

Также Чурий сообщил, что данный объем не является рисковым для валютного рынка, и в ближайшее время ежемесячный объем вывода дивидендов вернется в пределы 100-120 млн долларов.