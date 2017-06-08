Инвесторы в мае вывели из Украины 180 миллионов долларов
Объем вывода бизнесом дивидендов иностранным инвесторам в мае составил около 180 миллионов долларов.
Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНИАН.
"Объем вывода дивидендов за май составил около 180 миллионов долларов", - сказал Чурий.
При этом он отметил, что такой объем и прогнозировался, учитывая, что регулятор разрешил вывод дивидендов за 3 года – включая 2014, 2015 и 2016 годы.
Также Чурий сообщил, что данный объем не является рисковым для валютного рынка, и в ближайшее время ежемесячный объем вывода дивидендов вернется в пределы 100-120 млн долларов.
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